Людмила Самсонова проиграла 160-й ракетке мира на старте турнира WTA-500 в Лондоне

35-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания), уступив в стартовом матче британке Хэрриет Дарт (160-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 4:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 48 минут. За время матча Самсонова выполнила две подачи навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Дарт сделала в игре четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 22 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Лондоне Хэрриет Дарт сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.