Людмила Самсонова проиграла 160-й ракетке мира на старте турнира WTA-500 в Лондоне
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35-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания), уступив в стартовом матче британке Хэрриет Дарт (160-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 4:6, 3:6.
Лондон (ж). 1-й круг
08 июня 2026, понедельник. 16:30 МСК
160
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
35
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Теннисистки провели на корте 2 часа 48 минут. За время матча Самсонова выполнила две подачи навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Дарт сделала в игре четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 22 брейк-пойнтов.
Во втором круге турнира в Лондоне Хэрриет Дарт сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.
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