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Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2026 год: результаты матчей 8 июня

Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2026 год: результаты матчей 8 июня
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Сегодня, 8 июня, в Штутгарте (Германия) стартовал розыгрыш травяного турнира АТР-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир АТР-250 в Штутгарте (Германия). 1-й круг:

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 7) – Маттия Беллуччи (Италия) – 2:6, 7:6 (7:5), 1:6;

Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q) – Мартин Ландалус (Испания) –7:5, 3:6, 4:6;

Готье Онклин (Бельгия, Q) – Фабиан Марожан (Венгрия) – 7:6 (8:6), 6:3;

Роман Сафиуллин (Россия, LL) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – 5:7, 7:6 (7:4), 4:1 (матч перенесён на 9 июня из-за дождя).

Турнир в Штутгарте проходит с 8 по 14 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.

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