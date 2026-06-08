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Турнир WTA-500 в Лондоне, 2026 год: результаты матчей 8 июня

Турнир WTA-500 в Лондоне, 2026 год: результаты матчей 8 июня
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Сегодня, 8 июня, в Лондоне (Великобритания) стартовал розыгрыш травяного турнира WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Лондоне (Великобритания). 1-й круг:

Каролина Плишкова (Чехия, SR) – Маккартни Кесслер (США, LD) – 6:7 (1:7), 6:3, 6:4;

Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) – Людмила Самсонова (Россия) – 5:7, 6:4, 6:3;

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 4:6, 6:7 (4:7);

Кэти Бултер (Великобритания, WC) – Лейла Фернандес (Канада, 8) – 3:6, 3:3 (матч перенесён на 9 июня из-за дождя).

Турнир в Лондоне проходит с 8 по 14 июня. Действующей победительницей соревнований является немецкая теннисистка Татьяна Мария.

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