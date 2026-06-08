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«Это только начало». Джокович обратился к Флавио Коболли после финала «РГ»

«Это только начало». Джокович обратился к Флавио Коболли после финала «РГ»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обратился к итальянцу Флавио Коболли после финала Открытого чемпионата Франции – 2026, в котором Коболли уступил немецкому теннисисту Александру Звереву со счётом 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 1
6 		4 6 6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Флавио, поздравляю с отличным турниром. Ты можешь гордиться игрой, которая позволила тебе выйти в финал турнира «Большого шлема». Это только начало», – написал Джокович в одной из социальных сетей.

24-летний Коболли впервые в профессиональной карьере принял участие в финальном матче турнира «Большого шлема».

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