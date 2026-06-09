Елена Рыбакина заявилась на турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет на турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), об этом сообщает пресс-служба турнира.

Помимо Рыбакиной, на турнире планируют выступить чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 россиянка Мирра Андреева, шестикратная победительница мэйджоров полька Ига Швёнтек, седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина. На турнир также заявились россиянки Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Анна Калинская и Людмила Самсонова.

Турнир в Бад-Хомбурге пройдёт с 21 по 27 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула.