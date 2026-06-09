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Мирра Андреева опубликовала трогательный пост после триумфа на «Ролан Гаррос» — 2026

Мирра Андреева опубликовала трогательный пост после триумфа на «Ролан Гаррос» — 2026
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Шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева опубликовала пост после победы на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

«Навсегда в моём сердце. Дорогой Париж, я люблю тебя», — написала Мирра Андреева на личной странице в одной из социальных сетей.

19-летняя Андреева является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» с 2020 года и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступив только россиянке Марии Шараповой, выигравшей Уимблдон в 17 лет, и британке Эмме Радукану, которая одержала победу на US Open в возрасте 18 лет.

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