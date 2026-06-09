Меншик отреагировал на пост Андреевой после победы на «Ролан Гаррос» — 2026

Чешский теннисист Якуб Меншик отреагировал на пост шестой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой после победы на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2. После турнира Андреева написала: «Навсегда в моём сердце. Дорогой Париж, я люблю тебя». Россиянка добавила к посту фотографии с турнира.

«Слишком хорошо», — написал Меншик в комментариях под постом Андреевой.

19-летняя Андреева является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» с 2020 года и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступив только россиянке Марии Шараповой, выигравшей Уимблдон в 17 лет, и британке Эмме Радукану, которая одержала победу на US Open в возрасте 18 лет.

Меншик, в свою очередь, на «Ролан Гаррос» — 2026 дошёл до полуфинала, где проиграл немцу Александру Звереву, который по итогу стал чемпионом турнира.