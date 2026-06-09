«Андреева могла играть более мощно». Кузнецова – о финале «Ролан Гаррос» — 2026

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о финале «Ролан Гаррос» — 2026, в котором россиянка Мирра Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску.
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«На мой взгляд, Мирра могла играть более мощно. И мне кажется, у них тактика была не играть мощно, не спешить. Потому что если бы Мирра начала играть площе и жестче, ей бы было дискомфортно. И той бы было комфортно девочке. А тут она играла практически в теннис той же девочки, но сильнее. То есть через вращение, через движение, через терпение, и она оказывалась сильнее. Бывали, конечно, много неудобных соперниц, но тебе надо терпеть», — сказала Кузнецова в интервью на Youtube-канале FONBET.
19-летняя Андреева является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» с 2020 года и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступив только россиянке Марии Шараповой, выигравшей Уимблдон в 17 лет, и британке Эмме Радукану, которая одержала победу на US Open в возрасте 18 лет.
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