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«Это нечто». Слуцкий – о победе Шнайдер над Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2026

«Это нечто». Слуцкий – о победе Шнайдер над Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2026
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне наставник «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о победе россиянки Дианы Шнайдер над первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026.

«Для меня и Соболенко, и Синнер – это главные разочарования. Потому что казалось, что это когда Алькарас снялся, что просто это будет легкая прогулка. Плюс Медведев еще вылетел, который сейчас с ним в Риме на грунте фигарился, дай боже, и на равных бился. Поэтому мне казалось, что Синнер легкотня, Арина легкотня, а оказалось совсем не легкотня. Но как вылетела Соболенко? Ты видел это, когда Шнайдер выиграла, по-моему, 10 геймов подряд? Это просто невероятно. И Соболенко впервые за три сезона проиграла с баранкой. Она проиграла решающий сет Диане со счетом 0:6. Это вообще нечто», — сказал Слуцкий в интервью на Youtube-канале FONBET.

Чемпионкой турнира стала россиянка Мирра Андреева.

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