Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прервал интервью после вопроса о домашнем насилии. Напомним, в результате судебного процесса в Берлине было прекращено уголовное дело Зверева о домашнем насилии. Спортсмена обвиняли в нападении на бывшую девушку Бренду Патеа во время ссоры в мае 2020 года.

— В последние дни, особенно на пресс-конференциях, было много обсуждений того, как следует освещать ваш возможный титул с учётом обвинений в домашнем насилии, выдвинутых против вас несколько лет назад...

— (Перебивает.) Подождите. Во-первых, это не то интервью. Во-вторых, вы знаете, что было доказано, что эти обвинения были ложными?

— Вопрос касается не самих обвинений.

— Это уже второй раз, когда вы задаёте мне вопрос на эту тему.

— Вопрос в том, считаете ли вы несправедливым, что СМИ продолжают об этом говорить?

— (Вмешивается агент теннисиста.) «Это вопрос об обвинениях».

— Например, газета L'Équipe не посвятила вам полностью первую полосу, поэтому и возник этот вопрос.

— Это не моё решение. Я сделал всё, что мог, и моя невиновность была доказана.

— Какими будут ваши планы на ближайшие недели?

— (Вздыхает.) Не знаю. Думаю, нам лучше закончить на этом. Так будет лучше, — приводит слова Зверева L'Équipe.

Зверев стал чемпионом «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в финале итальянца Флавио Коболли.