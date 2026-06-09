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Стал известен размер призовых Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026

Стал известен размер призовых Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026
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Стал известен размер призовых Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026

Шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева получила $ 3,2 млн за победу на «Ролан Гаррос» — 2026. Об этом сообщает портал Tennis 365. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

19-летняя Андреева является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» с 2020 года и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступив только россиянке Марии Шараповой, выигравшей Уимблдон в 17 лет, и британке Эмме Радукану, которая одержала победу на US Open в возрасте 18 лет.

«Ролан Гаррос» прошёл с 18 мая по 7 июня в Париже на кортах комплекса Stade Roland Garros. Это был 125-й розыгрыш турнира в истории.

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