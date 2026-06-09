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Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе, мужчины: расписание матчей 9 июня

Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе, мужчины: расписание матчей 9 июня
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Сегодня, 9 июня, на травяных кортах Хертогенбосха начинаются матчи основной сетки турнира ATP-250 у мужчин. В рамках соревновательного дня пройдут встречи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого дня турнира в Хертогенбосхе.

Теннис. ATP-250. мужчины. Первый круг. Расписание на 9 июня (время московское):

12:00. Габриэль Диалло (Канада) — Адриан Маннарино (Франция);

12:00. Хауме Мунар (Испания) — Мартин Дамм (США);

13:30. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);

13:30. Чжичжэнь Чжан (Китай) — Дженсон Бруксби (США);

15:00. Хуберт Хуркач (Польша) — Мартон Фучович ( Венгрия);

15:30. Джеймс Маккейб (Австралия) — Зизу Бергс (Бельгия);

16:30. Отто Виртанен (Финляндия) — Камиль Майхшак (Польша);

17:00. Тейс Богард (Нидерланды) — У Ибин (Китай).

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