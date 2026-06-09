Сегодня, 9 июня, на травяных кортах в Хертогенбосхе, Нидерланды, продолжится турнир категории WTA-250. В рамках соревновательного дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-250, Хертогенбосх. Расписание матчей на 9 июня (время начала московское):