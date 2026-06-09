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Турнир WTA-250, Хертогенбосх: расписание матчей на 9 июня

Турнир WTA-250, Хертогенбосх: расписание матчей на 9 июня
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Сегодня, 9 июня, на травяных кортах в Хертогенбосхе, Нидерланды, продолжится турнир категории WTA-250. В рамках соревновательного дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-250, Хертогенбосх. Расписание матчей на 9 июня (время начала московское):

  • 12:00 — Даяна Ястремская (Украина) — Сара Бейлек (Чехия, 6);
  • 12:00 — Кэти Волынец (США, Q) — Зейнеп Сёнмез (Турция);
  • 13:30 — Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — Рената Сарасуа (Мексика);
  • 13:30 — Тамара Корпач (Германия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния);
  • 15:30 — Эмма Наварро (США, 4) — Кэти Макнелли (США);
  • 16:30 — Лоис Буассон (Франция) — Солана Сьерра (Аргентина);
  • 17:00 — Анастасия Потапова (Австрия) — Сюзан Ламенс (Нидерланды, WC).
Календарь турнира в Хертогенбосхе
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