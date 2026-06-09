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Турнир ATP-250 в Штутгарте, мужчины: расписание матчей 8 июня

Турнир ATP-250 в Штутгарте, мужчины: расписание матчей 8 июня
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Сегодня, 9 июня, на травяных кортах Штутгарта начинаются матчи основной сетки турнира ATP-250 у мужчин. В рамках соревновательного дня пройдут встречи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого дня турнира в Штутгарте.

Теннис. ATP-250. мужчины. Первый круг. Расписание на 9 июня (время московское):

12:00. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Маркос Хирон (США);

12:00. Кентен Гали (Франция) — Со Симабукуро (Япония);

12:00. Янник Ханфман (Германия) — Александр Ковачевич (США);

13:30 Роман Сафиуллин (Россия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);

14:00. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Алексис Галарно (Канада);

15:00. Том Генч (Германия) — Ринки Хидзиката (Австралия);

16:00. Даниэль Альтмайер (Германия) — Фрэнсис Тиафо (США);

17:00. Диего Дедура (Германия) — Джеймс Дакворт (Австралия);

18:00. Ник Кирьос (Австралия) — Корентен Муте (Франция).

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