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Турнир WTA-500, Лондон: расписание матчей на 9 июня

Турнир WTA-500, Лондон: расписание матчей на 9 июня
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Сегодня, 9 июня, на травяных кортах в Лондоне, Великобритания, продолжится турнир категории WTA-500. В рамках соревновательного дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500, Лондон. Расписание матчей на 9 июня (время начала московское):

  • 13:00 — Сорана Кырстя (Румыния, 7) — Мэддисон Инглис (Австралия, Q);
  • 13:00 — Ива Йович (США, 6) — Антония Ружич (Хорватия, Q);
  • 14:00 — Эмма Радукану (Великобритания) — Анна Блинкова (Россия, Q);
  • 14:30 — Лаура Зигемунд (Германия) — Франческа Джонс (Великобритания, WC);
  • 14:30 — Чжан Шуай (Китай, Q) — Александра Эала (Филиппины);
  • 15:30 — Кэти Бултер (Великобритания, WC) — Лейла Фернандес (Канада, 8);
  • 16:00 — Мария Саккари (Греция) — Татьяна Мария (Германия, Q);
  • 16:00 — Мари Боузкова (Чехия) — Полина Кудерметова (Узбекистан, Q);
  • 16:30 — Мика Стойсавлевич (Великобритания, WC) — Марта Костюк (Украина, 5).
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