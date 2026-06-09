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Андре Агасси рассказал о мотивации после победы на «Большом шлеме»

Андре Агасси рассказал о мотивации после победы на «Большом шлеме»
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Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси ответил на вопрос о мотивации после побед на крупных турнирах.

«Меняли ли победы на турнире «Большого шлема» жизнь по-настоящему? Сказать «да» легко, но я не уверен, что это так. Мы видели немало игроков, которые выиграли лишь один турнир «Большого шлема»… Когда я наконец пересёк финишную черту, мне приоткрыли один не очень приятный секрет — я понял, что победа ничего не меняет. Если у тебя растут собственные ожидания от себя, снова столкнёшься с этим же самым давлением», — приводит слова Агасси We love tennis.

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