Андре Агасси рассказал о мотивации после победы на «Большом шлеме»

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси ответил на вопрос о мотивации после побед на крупных турнирах.

«Меняли ли победы на турнире «Большого шлема» жизнь по-настоящему? Сказать «да» легко, но я не уверен, что это так. Мы видели немало игроков, которые выиграли лишь один турнир «Большого шлема»… Когда я наконец пересёк финишную черту, мне приоткрыли один не очень приятный секрет — я понял, что победа ничего не меняет. Если у тебя растут собственные ожидания от себя, снова столкнёшься с этим же самым давлением», — приводит слова Агасси We love tennis.