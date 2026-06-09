«Никогда не буду встречаться со спортсменами». Риддл рассказала о расставании с Фрицем

Социальный медиаинфлюенсер Морган Риддл рассказала о расставании с девятой ракеткой мира американским теннисистом Тейлором Фрицем. Пара начала встречаться в июне 2020 года.

«Когда отношения становятся достоянием общественности, обычно делают какое-то заявление в социальных сетях или видео, и я несколько раз пыталась написать что-то подобное, но потом поняла: «Это не в моём стиле». Мы в хороших отношениях, поэтому хотела сделать это более легкомысленно, чем обычно бывает в интернете после расставаний.

Я составила список из 33 пунктов, которые не подлежат обсуждению в моих следующих отношениях. В нём есть такие базовые вещи, как политические взгляды, общие жизненные цели, интеллектуальная близость, никаких ставок на спорт или азартных игр, это только сделает мою жизнь счастливее. Ещё одно ключевое правило, от которого нельзя отказываться? Больше никогда не буду встречаться со спортсменами», — приводит слова Риддл Elle.