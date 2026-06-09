Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Думала, что получу уайлд-кард». Мария раскритиковала организаторов турнира в Лондоне

«Думала, что получу уайлд-кард». Мария раскритиковала организаторов турнира в Лондоне
Комментарии

52-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария раскритиковала организаторов турнира WTA-500 в Лондоне из-за того, что ей не предоставили уайлд-кард. Спортсменка является действующей чемпионкой соревнований.

В этом году спортсменка вышла в основную сетку соревнований через квалификацию. Первой соперницей Татьяны станет Мария Саккари из Греции.

«Со всем уважением к тому, что я сделала в прошлом году, была довольно уверена, что получу уайлд-кард. По крайней мере, надеялась на это, потому что получила его в прошлом году. Это было не пять лет назад, это было буквально в прошлом году. Статус чемпионки, честно говоря, заставлял меня думать, что получу уайлд-кард.

Была, конечно, удивлена, когда получила сообщение от Лауры Робсон [директора турнира], в котором говорилось, что все уайлд-кард пойдут британским игрокам. Понимаю это, конечно, но как чемпионке мне трудно принять это. Да, я выиграла вчера оба своих матча и нахожусь на турнире, но суть в том, что до сих пор остаюсь действующей чемпионкой. С уважением к тому, чего я добилась, думала, что получу одну из уайлд-кард.

Именно поэтому также считаю, что мне должны были дать приглашение. В конце концов, помимо всего прочего, я мать двоих детей. Мне 37 лет, я по-прежнему мать двоих детей и продолжаю играть каждую неделю. Дело не в том, что взяла перерыв или люди могут подумать: «Она завершила карьеру». Нет, я не ухожу. Вернулась и снова соревнуюсь», — приводит слова Марии Punto de Break.

Материалы по теме
Андреева, Шарапова и ещё 8 самых молодых чемпионок турниров «Большого шлема»
Андреева, Шарапова и ещё 8 самых молодых чемпионок турниров «Большого шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android