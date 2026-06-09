«Думала, что получу уайлд-кард». Мария раскритиковала организаторов турнира в Лондоне

52-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария раскритиковала организаторов турнира WTA-500 в Лондоне из-за того, что ей не предоставили уайлд-кард. Спортсменка является действующей чемпионкой соревнований.

В этом году спортсменка вышла в основную сетку соревнований через квалификацию. Первой соперницей Татьяны станет Мария Саккари из Греции.

«Со всем уважением к тому, что я сделала в прошлом году, была довольно уверена, что получу уайлд-кард. По крайней мере, надеялась на это, потому что получила его в прошлом году. Это было не пять лет назад, это было буквально в прошлом году. Статус чемпионки, честно говоря, заставлял меня думать, что получу уайлд-кард.

Была, конечно, удивлена, когда получила сообщение от Лауры Робсон [директора турнира], в котором говорилось, что все уайлд-кард пойдут британским игрокам. Понимаю это, конечно, но как чемпионке мне трудно принять это. Да, я выиграла вчера оба своих матча и нахожусь на турнире, но суть в том, что до сих пор остаюсь действующей чемпионкой. С уважением к тому, чего я добилась, думала, что получу одну из уайлд-кард.

Именно поэтому также считаю, что мне должны были дать приглашение. В конце концов, помимо всего прочего, я мать двоих детей. Мне 37 лет, я по-прежнему мать двоих детей и продолжаю играть каждую неделю. Дело не в том, что взяла перерыв или люди могут подумать: «Она завершила карьеру». Нет, я не ухожу. Вернулась и снова соревнуюсь», — приводит слова Марии Punto de Break.