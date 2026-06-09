Шаповалов — оператору в Хертогенбосхе: зачем вы снимаете меня, когда я проигрываю?
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42-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов после поражения в первом круге турнира ATP-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды, возмутился действиями оператора, который снимал крупным планом, когда спортсмен уходил с корта.
Хертогенбосх (м). 1-й круг
08 июня 2026, понедельник. 15:40 МСК
47
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 1
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|3
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|6
|7
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|4
|5
42
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
На старте соревнований в Хертогенбосхе Шаповалов уступил представителю Хорватии Марину Чиличу со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 5:7.
Фото: Скриншот из трансляции
«Зачем вы снимаете меня, когда я проигрываю? Почему? Просто уберите камеру, пожалуйста», — сказал Шаповалов оператору.
Чилич во втором круге сыграет с португальским теннисистом Нуну Боржешем. Турнир в Хертогенбосхе проходит с 8 по 14 июня. Действующий чемпион соревнований — канадец Габриэль Диалло.
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