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Шаповалов — оператору в Хертогенбосхе: зачем вы снимаете меня, когда я проигрываю?

Шаповалов — оператору в Хертогенбосхе: зачем вы снимаете меня, когда я проигрываю?
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42-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов после поражения в первом круге турнира ATP-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды, возмутился действиями оператора, который снимал крупным планом, когда спортсмен уходил с корта.

Хертогенбосх (м). 1-й круг
08 июня 2026, понедельник. 15:40 МСК
Марин Чилич
47
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 7
7 7 		4 5
         
Денис Шаповалов
42
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

На старте соревнований в Хертогенбосхе Шаповалов уступил представителю Хорватии Марину Чиличу со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 5:7.

Фото: Скриншот из трансляции

«Зачем вы снимаете меня, когда я проигрываю? Почему? Просто уберите камеру, пожалуйста», — сказал Шаповалов оператору.

Чилич во втором круге сыграет с португальским теннисистом Нуну Боржешем. Турнир в Хертогенбосхе проходит с 8 по 14 июня. Действующий чемпион соревнований — канадец Габриэль Диалло.

Календарь турнира в Хертогенбосхе
Сетка турнира в Хертогенбосхе
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