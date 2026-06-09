Шаповалов — оператору в Хертогенбосхе: зачем вы снимаете меня, когда я проигрываю?

42-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов после поражения в первом круге турнира ATP-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды, возмутился действиями оператора, который снимал крупным планом, когда спортсмен уходил с корта.

На старте соревнований в Хертогенбосхе Шаповалов уступил представителю Хорватии Марину Чиличу со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 5:7.

Фото: Скриншот из трансляции

«Зачем вы снимаете меня, когда я проигрываю? Почему? Просто уберите камеру, пожалуйста», — сказал Шаповалов оператору.

Чилич во втором круге сыграет с португальским теннисистом Нуну Боржешем. Турнир в Хертогенбосхе проходит с 8 по 14 июня. Действующий чемпион соревнований — канадец Габриэль Диалло.