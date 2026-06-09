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Зверев: у меня был очень тяжёлый 2025 год. Эмоционально я был полностью подавлен

Зверев: у меня был очень тяжёлый 2025 год. Эмоционально я был полностью подавлен
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, потерял ли он надежду выиграть титул на турнире «Большого шлема» после поражения в финале Australian Open — 2025.

— После проигранного финала Яннику Синнеру в прошлом году на Открытом чемпионате Австралии вы на пресс‑конференции выглядели сильно опустошённым морально. В тот момент вы потеряли надежду когда‑нибудь выиграть турнир «Большого шлема»?
— У меня был очень тяжёлый 2025 год. Эмоционально я был разрушен, полностью подавлен и уже не знал, что делать. И в конце прошлого сезона изменил это состояние ума. У меня был план: что делать, над чем работать, на чём сосредоточиться, чтобы исполнить свои мечты и достичь цели. Думаю, это сработало (улыбается), — приводит слова Зверева L'Équipe.

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