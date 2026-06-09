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«Понимал, что вдруг стал фаворитом». Зверев — о давлении и волнении на «Ролан Гаррос»

«Понимал, что вдруг стал фаворитом». Зверев — о давлении и волнении на «Ролан Гаррос»
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о волнении и давлении за два дня до финала на «Ролан Гаррос» — 2026.

— Когда Янник Синнер вылетел на втором круге, а потом Новак Джокович — на третьем, вы подумали, что это может быть шанс всей вашей жизни?
— Конечно, ты слышишь, что о тебе говорят, видишь, что происходит вокруг, даже если не ищешь этого. Но я действительно старался сосредоточиться на себе и на матчах, которые меня ждут. Шум был, понимал, что вдруг стал фаворитом и оказался в ситуации, которой никогда не испытывал раньше.

Но я также знал, что мне 29 лет, что я в туре уже больше 13 лет и пережил много разных ситуаций. Я лучше стал управлять эмоциями, чем раньше. Всё же это было для меня чем‑то новым. Считал, что справляюсь неплохо, показывал хороший теннис вплоть до финала. В финале я играл плохо. Был очень‑очень нервным, сильно тревожился. Но в итоге мне удалось контролировать нервозность и победить, а это самое главное.

— Вы признавались, что испытывали большое давление за два дня до финала. Много думали, пережёвывали одно и то же?
— Нет, просто нервозность. Я был взволнован и тревожился. Это нормальные эмоции в спорте, просто они были немного сильнее обычного. Но я научился с этим справляться: хорошо сыграл в начале матча, хорошо сыграл в пятом сете — самом важном, — приводит слова Зверева L'Équipe.

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