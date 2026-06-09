Зверев считает, что может выиграть ещё ТБШ даже при участии Синнера и Алькараса

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев считает, что может выиграть ещё один турнир «Большого шлема» вместе с итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом в сетке.

— Вы выиграли этот «Большой шлем», не победив ни Карлоса, ни Янника, но насколько вы теперь чувствуете, что сможете выиграть ещё?

— Когда выигрываешь первый, думаешь, что можешь взять ещё много. Это отличное чувство. Этот матч был действительно очень важен для меня. Этот турнир был действительно важен для меня. Потому что если ты проигрываешь четыре финала, начинаешь сомневаться в себе. Поэтому вчера (в воскресенье, 7 июня. — Прим. «Чемпионата») этот матч был чрезвычайно важен для меня, — приводит слова Зверева L'Équipe.