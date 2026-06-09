Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тони Надаль заявил, что титулы будут разыгрываться между Синнером, Алькарасом и Зверевым

Тони Надаль заявил, что титулы будут разыгрываться между Синнером, Алькарасом и Зверевым
Комментарии

Тони Надаль, бывший тренер и дядя легендарного теннисиста Рафаэля Надаля поделился впечатлениями после победы немца Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале турнира Зверев обыграл итальянского теннисистка Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Тони отметил, что Александр продолжит конкурировать с первой и второй ракетками мира Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 1
6 		4 6 6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Эта амбиция почти превратилась в болезненную одержимость. То, что он наконец осуществил свою мечту, снимет с него давление, которое долгое время его сковывало, и, скорее всего, приблизит к двум его главным соперникам — Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру. Возможно, теперь борьба за теннисные титулы снова будет вестись втроём», — приводит слова Тони Надаля We love tennis.

Материалы по теме
Тони Надаль рассказал, кого бы он тренировал — Янника Синнера или Карлоса Алькараса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android