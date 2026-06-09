Тони Надаль заявил, что титулы будут разыгрываться между Синнером, Алькарасом и Зверевым

Тони Надаль, бывший тренер и дядя легендарного теннисиста Рафаэля Надаля поделился впечатлениями после победы немца Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале турнира Зверев обыграл итальянского теннисистка Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Тони отметил, что Александр продолжит конкурировать с первой и второй ракетками мира Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.
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«Эта амбиция почти превратилась в болезненную одержимость. То, что он наконец осуществил свою мечту, снимет с него давление, которое долгое время его сковывало, и, скорее всего, приблизит к двум его главным соперникам — Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру. Возможно, теперь борьба за теннисные титулы снова будет вестись втроём», — приводит слова Тони Надаля We love tennis.
- 9 июня 2026
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