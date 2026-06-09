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«Почему бы и нет?» Зверев — о том, сможет ли ещё 10 лет выступать в ATP-туре

«Почему бы и нет?» Зверев — о том, сможет ли ещё 10 лет выступать в ATP-туре
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, может ли он провести в туре ещё 10 лет.

— Вам 29 лет. Можете ли вы представить себе ещё 10 лет в туре?
— Да, если получаю удовольствие и всё в порядке со здоровьем. Многое зависит от тела. Если с ним всё в порядке и ты чувствуешь себя в форме, почему бы и нет? Люблю этот спорт, мне нравится такой образ жизни, так что почему бы и нет.

— Вы уже обсуждали это с Новаком Джоковичем? Как сохранить страсть так долго?
— Думаю, это по-разному у каждого. Он — лучший игрок всех времён, у него 24 титула на турнирах «Большого шлема». Теперь видно, что он берёт более долгие перерывы, проводит больше времени с семьёй. Но когда он выходит на корт, то всегда на 100% сосредоточен на выступлении, — приводит слова Зверева L'Équipe.

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