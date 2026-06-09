Эмма Радукану: начало года выдалось непростым, а мы уже прошли половину сезона

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану перед стартом турнира WTA-500 в Лондоне оценила свои результаты в нынешнем сезоне.

«Начало года выдалось непростым, а мы уже прошли половину сезона. Всё, что могу сделать, это продолжать работать каждый день, независимо от того, хорошо себя чувствую или плохо. Нужно стараться быть последовательной, выкладываться каждый день и постоянно создавать условия для совершенствования. Именно этим и занимаюсь. Не знаю, когда это проявится, но иду к этому», — приводит слова Радукану Punto de Break.

В первом круге «пятисотника» в Лондоне Радукану сыграет с россиянкой Анной Блинковой.