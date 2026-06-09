Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, по-прежнему ли она получает удовольствие от тенниса.

«Не думаю, что нужно испытывать удовольствие всё время. Как в любой работе, ты не встаёшь каждый день с ощущением, что это будет потрясающий день. Важно делать всё возможное с тем, что у тебя есть в этот день. Если у тебя всего 10% энергии, постарайся превратить эти 10% в максимально возможные 10%. Будут дни, когда ты встанешь на 100% и будешь чувствовать себя великолепно. Речь скорее о дисциплине, чем о мотивации», — приводит слова Радукану Punto de Break.

На этой неделе Радукану выступает на травяном турнире WTA-500 в Лондоне. В первом круге она сыграет с россиянкой Анной Блинковой.