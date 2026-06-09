Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Немецкая оппозиционная партия поздравила Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»

Немецкая оппозиционная партия поздравила Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Сопредседатель немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель поздравила 19‑летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Поздравляю Мирру Андрееву! 19-летняя россиянка выиграла «Ролан Гаррос» в субботу, но ей не оказали положенных по традиции почестей. Спорт должен быть вне политики, а достижения спортсменов должны быть в центре внимания», — написала Вайдель в социальной сети X.

«Ролан Гаррос» прошёл с 18 мая по 7 июня в Париже на кортах комплекса Stade Roland Garros. Это был 125-й розыгрыш турнира в истории.

Материалы по теме
Мирра, Шарапова, Иванович, Серена и ещё 13 звёзд: выбираем лучших чемпионок «Ролан Гаррос»
Рейтинг
Мирра, Шарапова, Иванович, Серена и ещё 13 звёзд: выбираем лучших чемпионок «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android