Немецкая оппозиционная партия поздравила Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»
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Сопредседатель немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель поздравила 19‑летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Поздравляю Мирру Андрееву! 19-летняя россиянка выиграла «Ролан Гаррос» в субботу, но ей не оказали положенных по традиции почестей. Спорт должен быть вне политики, а достижения спортсменов должны быть в центре внимания», — написала Вайдель в социальной сети X.
«Ролан Гаррос» прошёл с 18 мая по 7 июня в Париже на кортах комплекса Stade Roland Garros. Это был 125-й розыгрыш турнира в истории.
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