Немецкая оппозиционная партия поздравила Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»

Сопредседатель немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель поздравила 19‑летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

«Поздравляю Мирру Андрееву! 19-летняя россиянка выиграла «Ролан Гаррос» в субботу, но ей не оказали положенных по традиции почестей. Спорт должен быть вне политики, а достижения спортсменов должны быть в центре внимания», — написала Вайдель в социальной сети X.

«Ролан Гаррос» прошёл с 18 мая по 7 июня в Париже на кортах комплекса Stade Roland Garros. Это был 125-й розыгрыш турнира в истории.