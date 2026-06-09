Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Эндрю не одержим результатом». Радукану — о сотрудничестве с Ричардсоном

«Эндрю не одержим результатом». Радукану — о сотрудничестве с Ричардсоном
Комментарии

Чемпионка US Open — 2021, 42-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о сотрудничестве с тренером Эндрю Ричардсоном, с которым она выиграла мэйджор.

«Мы очень хорошо ладим, он знает меня с детства. Я полностью ему доверяю, он тоже верит в меня. Мы просто усердно работали и получали удовольствие по пути. Цель — извлечь максимум из каждого дня и сосредоточиться на том, что можем контролировать. Эндрю не одержим результатом или окончательным исходом, он всегда возвращает меня к процессу, к ежедневной работе — для него это самое важное», — приводит слова Радукану Punto de Break.

Материалы по теме
Эмма Радукану рассказала, по-прежнему ли она получает удовольствие от тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android