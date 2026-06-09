«Эндрю не одержим результатом». Радукану — о сотрудничестве с Ричардсоном

Чемпионка US Open — 2021, 42-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о сотрудничестве с тренером Эндрю Ричардсоном, с которым она выиграла мэйджор.

«Мы очень хорошо ладим, он знает меня с детства. Я полностью ему доверяю, он тоже верит в меня. Мы просто усердно работали и получали удовольствие по пути. Цель — извлечь максимум из каждого дня и сосредоточиться на том, что можем контролировать. Эндрю не одержим результатом или окончательным исходом, он всегда возвращает меня к процессу, к ежедневной работе — для него это самое важное», — приводит слова Радукану Punto de Break.