«Она проделала невероятную работу». Радукану — о Хвалиньске на «Ролан Гаррос»

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о результате представительницы Польши Майи Хвариньски на «Ролан Гаррос» — 2026. В решающем матче Майя проиграла россиянке Мирре Андреевой со счётом 3:6, 2:6.

«Очень редко кто-то выходит из квалификации и попадает в финал, поэтому она проделала невероятную работу. Мне было очень приятно видеть, как хорошо она играет, то, как она росла по ходу турнира, было впечатляюще. Без сомнения, придаст ей уверенности в будущем. Такое в теннисе случается нечасто, поэтому было особенно приятно видеть, как она получает удовольствие и развлекается. То, чего я добилась в 2021 году, пока никто не повторил, но впереди ещё много времени, кто‑то может этого достичь. Если смогла я, смогут и другие», — приводит слова Радукану Punto de Break.