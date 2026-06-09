Маттео Берреттини заявил, что примет участие в Уимблдоне

105-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини заявил, что готов выступить на Уимблдоне.
«Я уже прохожу реабилитацию — моя цель прийти на Уимблдон в наилучшей возможной форме», — приводит слова Берреттини Ubitennis.
Из-за травмы Берреттини пришлось сняться по ходу матча 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 с соотечественником Маттео Арнальди (5:7, 2:5).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|
|5
Маттео Берреттини — обладатель 10 титулов ATP в одиночном разряде (в том числе побед на турнирах в Штутгарте, Queen’s Club, Белграде, Будапеште и Гштааде) и двух титулов в парном разряде; финалист Уимблдона‑2021 (стал первым итальянцем в истории, дошедшим до финала этого турнира в мужском одиночном разряде). В январе 2022 года достиг наивысшей для себя позиции в мировом рейтинге — шестого места.
- 9 июня 2026
-
15:57
-
15:53
-
15:51
-
15:42
-
15:24
-
15:24
-
15:15
-
15:15
-
15:01
-
14:47
-
14:31
-
14:31
-
14:26
-
13:50
-
13:45
-
13:38
-
13:20
-
12:48
-
12:40
-
11:47
-
11:16
-
10:57
-
10:46
-
09:51
-
09:50
-
09:49
-
09:38
-
08:30
-
06:07
-
04:38
-
04:03
-
02:41
-
02:21
-
01:37
-
01:08