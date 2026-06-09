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Маттео Берреттини заявил, что примет участие в Уимблдоне

Маттео Берреттини заявил, что примет участие в Уимблдоне
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105-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини заявил, что готов выступить на Уимблдоне.

«Я уже прохожу реабилитацию — моя цель прийти на Уимблдон в наилучшей возможной форме», — приводит слова Берреттини Ubitennis.

Из-за травмы Берреттини пришлось сняться по ходу матча 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 с соотечественником Маттео Арнальди (5:7, 2:5).

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 21:30 МСК
Маттео Берреттини
105
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
5 		2
7 		5
             
Маттео Арнальди
104
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Маттео Берреттини — обладатель 10 титулов ATP в одиночном разряде (в том числе побед на турнирах в Штутгарте, Queen’s Club, Белграде, Будапеште и Гштааде) и двух титулов в парном разряде; финалист Уимблдона‑2021 (стал первым итальянцем в истории, дошедшим до финала этого турнира в мужском одиночном разряде). В январе 2022 года достиг наивысшей для себя позиции в мировом рейтинге — шестого места.

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