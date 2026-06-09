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«Для меня большая честь играть в этом клубе». Анисимова — о турнире WTA-500 в Лондоне

«Для меня большая честь играть в этом клубе». Анисимова — о турнире WTA-500 в Лондоне
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Пятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась ожиданиями от выступления на турнире WTA-500 в Лондоне.

«Очень рада вернуться, у меня здесь отличные воспоминания, честно говоря, для меня большая честь играть в этом клубе. Очень люблю этот турнир. Кажется, что о нас здесь действительно отлично заботятся. В прошлом году дошла до финала, так что надеюсь провести ещё одну хорошую неделю и в этом году.

Мне нравится травяной сезон. Он очень короткий, но стараюсь максимально использовать его, когда играю. Здорово вернуться, я очень этого жду», — приводит слова Анисимовой пресс-служба турнира.

На турнире в Лондоне Анисимова начнёт выступления со второго круга. Она встретится с победительницей матча Лаура Зигемунд — Франческа Джонс.

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