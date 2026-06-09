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Аманда Анисимова рассказала, что довольна своими результатами на «Ролан Гаррос» — 2026

Аманда Анисимова рассказала, что довольна своими результатами на «Ролан Гаррос» — 2026
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Пятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, что осталась довольна своими результатами на «Ролан Гаррос» — 2026. Спортсменка дошла до третьего круга, где уступила француженке Диан Парри. До начала мэйджора американка пропустила все грунтовые турниры сезона из-за травмы.

«Для меня «Ролан Гаррос» получился позитивным, учитывая, что я некоторое время отсутствовала и не имела возможности сыграть много матчей. Была очень рада играть и довольна теми поединками, в которых участвовала. Психологически сложно быть вне игры из‑за травмы, но в то же время я здорова сейчас и здесь, с нетерпением жду возможности сыграть», — приводит слова Анисимовой пресс-служба турнира в Лондоне.

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