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Роман Сафиуллин — Джованни Мпетчи Перрикар: результат матча 9 июня, счёт 1:2, 1‑й круг турнира в Штутгарте

Роман Сафиуллин вылетел с турнира ATP-250 в Штутгарте, проиграв в первом круге
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135-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение на турнире ATP-250 в Штутгарте от француза Джованни Мпетчи Перрикара (93-й номер рейтинга). Матч завершён со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и прерывалась из-за дождя.

Штутгарт. 1-й круг
09 июня 2026, вторник. 14:20 МСК
Роман Сафиуллин
135
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 7 6 4
7 		6 4 7 7
         
Джованни Мпетчи Перрикар
93
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

Теперь французский теннисист сыграет во втором круге с бельгийским теннисистом Готье Онклином.

Стоит отметить, Сафиуллин попал в основную сетку турнира как лаки-лузер после того, как с соревнований снялся американский теннисист Томми Пол. Турнир в Штутгарте проходит с 8 по 14 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.

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