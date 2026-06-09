Роман Сафиуллин вылетел с турнира ATP-250 в Штутгарте, проиграв в первом круге
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135-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение на турнире ATP-250 в Штутгарте от француза Джованни Мпетчи Перрикара (93-й номер рейтинга). Матч завершён со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и прерывалась из-за дождя.
Штутгарт. 1-й круг
09 июня 2026, вторник. 14:20 МСК
135
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 2
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93
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Теперь французский теннисист сыграет во втором круге с бельгийским теннисистом Готье Онклином.
Стоит отметить, Сафиуллин попал в основную сетку турнира как лаки-лузер после того, как с соревнований снялся американский теннисист Томми Пол. Турнир в Штутгарте проходит с 8 по 14 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.
Комментарии
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