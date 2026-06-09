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Анисимова — о Серене Уильямс: настоящая легенда спорта. Мы все поражены её возвращением

Анисимова — о Серене Уильямс: настоящая легенда спорта. Мы все поражены её возвращением
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Пятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова считает, что 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс потрясающе играет после возвращения в WTA-тур.

«Я росла, восхищаясь ей. Она всегда была для меня примером. Это настоящая легенда спорта. Честно говоря, мне кажется, мы все поражены её возвращением, просто видеть её здесь. Это невероятный камбэк, и мне очень хочется смотреть на него. Я была на траве, делала оставшуюся часть разминки, а она играла в паре. Честно говоря, кажется, что она играет потрясающе. Думаю, никого из нас это не удивляет», — приводит слова Анисимовой пресс-служба турнира.

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