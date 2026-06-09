Маннарино вышел во второй круг ATP-250 в Хертогенбосхе, обыграв канадца Диалло
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Французский теннисист Адриан Маннарино вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Хертогенбосе, Нидерланды. В первом матче он обыграл канадца Габриэля Диалло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:5.
Хертогенбосх (м). 1-й круг
09 июня 2026, вторник. 12:55 МСК
54
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6
|5
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|3
|7
46
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. За время матча Маннарино выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Диалло сделал в игре семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.
Турнир в Штутгарте проходит с 8 по 14 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.
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