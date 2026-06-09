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Адриан Маннарино — Габриэль Диалло: результат матча 9 июня 2026, счёт 2:1, 1‑й круг турнира ATP-250 в Хертогенбосхе.

Маннарино вышел во второй круг ATP-250 в Хертогенбосхе, обыграв канадца Диалло
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Французский теннисист Адриан Маннарино вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Хертогенбосе, Нидерланды. В первом матче он обыграл канадца Габриэля Диалло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

Хертогенбосх (м). 1-й круг
09 июня 2026, вторник. 12:55 МСК
Габриэль Диалло
54
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		3 7
         
Адриан Маннарино
46
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. За время матча Маннарино выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Диалло сделал в игре семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

Турнир в Штутгарте проходит с 8 по 14 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.

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