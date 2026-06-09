Маннарино вышел во второй круг ATP-250 в Хертогенбосхе, обыграв канадца Диалло

Французский теннисист Адриан Маннарино вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Хертогенбосе, Нидерланды. В первом матче он обыграл канадца Габриэля Диалло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. За время матча Маннарино выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Диалло сделал в игре семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

Турнир в Штутгарте проходит с 8 по 14 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.