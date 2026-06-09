Анна Блинкова с «баранкой» проиграла Эмме Радукану на старте турнира в Лондоне
Поделиться
105-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-500 в Лондоне, Великобритания. На старте соревнований она уступила чемпионке US Open — 2021, британке Эмме Радукану (42-я в рейтинге) со счётом 0:6, 3:6.
Лондон (ж). 1-й круг
09 июня 2026, вторник. 14:10 МСК
42
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
105
Анна Блинкова
А. Блинкова
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Блинкова два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Радукану два эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
Во втором круге турнира в Лондоне Эмма Радукану сыграет с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Мэддисон Инглис (Австралия).
Комментарии
- 9 июня 2026
-
15:57
-
15:53
-
15:51
-
15:42
-
15:24
-
15:24
-
15:15
-
15:15
-
15:01
-
14:47
-
14:31
-
14:31
-
14:26
-
13:50
-
13:45
-
13:38
-
13:20
-
12:48
-
12:40
-
11:47
-
11:16
-
10:57
-
10:46
-
09:51
-
09:50
-
09:49
-
09:38
-
08:30
-
06:07
-
04:38
-
04:03
-
02:41
-
02:21
-
01:37
-
01:08