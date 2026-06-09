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Эмма Радукану — Анна Блинкова: результат матча 9 июня, счёт 2:0, 1-1 круг турнира в Лондоне

Анна Блинкова с «баранкой» проиграла Эмме Радукану на старте турнира в Лондоне
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105-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-500 в Лондоне, Великобритания. На старте соревнований она уступила чемпионке US Open — 2021, британке Эмме Радукану (42-я в рейтинге) со счётом 0:6, 3:6.

Лондон (ж). 1-й круг
09 июня 2026, вторник. 14:10 МСК
Эмма Радукану
42
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Анна Блинкова
105
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Блинкова два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Радукану два эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Во втором круге турнира в Лондоне Эмма Радукану сыграет с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Мэддисон Инглис (Австралия).

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