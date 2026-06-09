Анна Блинкова с «баранкой» проиграла Эмме Радукану на старте турнира в Лондоне

105-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-500 в Лондоне, Великобритания. На старте соревнований она уступила чемпионке US Open — 2021, британке Эмме Радукану (42-я в рейтинге) со счётом 0:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Блинкова два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Радукану два эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Во втором круге турнира в Лондоне Эмма Радукану сыграет с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Мэддисон Инглис (Австралия).