Экс-теннисист Цонга: Зверев с малых лет был создан для того, чтобы завоевать трофей

Финалист Australian Open (2008) Жо-Вильфрид Цонга поделился впечатлениями от третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева после победы над итальянцем Флавио Коболли в финале «Ролан Гаррос» — 2026 (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1).

«Я познакомился с ним, когда ему было лет пять‑шесть — он уже тогда ходил за братом по турнирам. Когда он был совсем малышом, то хотел меня вызвать на поединок, и это меня смешило. А потом, когда я впервые увидел, как он играет в теннис, я понял почему: у него уже тогда было что‑то особенное в работе с ракеткой. Он с малых лет был словно создан для того, чтобы завоевать такой трофей — и он его заслуживает, учитывая все свои прежние результаты», — приводит слова Цонги We love tennis.