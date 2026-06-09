Экс-теннисист Цонга: Зверев с малых лет был создан для того, чтобы завоевать трофей
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Финалист Australian Open (2008) Жо-Вильфрид Цонга поделился впечатлениями от третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева после победы над итальянцем Флавио Коболли в финале «Ролан Гаррос» — 2026 (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1).
Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
14
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
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|3
|4
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|6
|4
|7 7
|1
|
|4
|6
|6 5
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Я познакомился с ним, когда ему было лет пять‑шесть — он уже тогда ходил за братом по турнирам. Когда он был совсем малышом, то хотел меня вызвать на поединок, и это меня смешило. А потом, когда я впервые увидел, как он играет в теннис, я понял почему: у него уже тогда было что‑то особенное в работе с ракеткой. Он с малых лет был словно создан для того, чтобы завоевать такой трофей — и он его заслуживает, учитывая все свои прежние результаты», — приводит слова Цонги We love tennis.
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