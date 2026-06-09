Барбора Крейчикова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе
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45-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. В первом круге она обыграла представительницу Мексики Ренату Сарасуа (77-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
09 июня 2026, вторник. 14:30 МСК
45
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|2
77
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Крейчикова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Сарасуа один эйс, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт.
За выход в четвертьфинал соревнований Крейчикова поспорит с победительницей матча Никола Бартунькова (Чехия) — Ханне Вандевинкель (Бельгия).
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