Барбора Крейчикова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе

45-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. В первом круге она обыграла представительницу Мексики Ренату Сарасуа (77-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Крейчикова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Сарасуа один эйс, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал соревнований Крейчикова поспорит с победительницей матча Никола Бартунькова (Чехия) — Ханне Вандевинкель (Бельгия).