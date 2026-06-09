Мирра Андреева рассказала, почему играла в розовом платье на «Ролан Гаррос» — 2026

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, почему играла в розовом платье на победном турнире «Ролан Гаррос» — 2026.

«В этом году Nike придумал тему балета — целую коллекцию. Я уже знала, что это будет именно она, потому что мы её раньше примеряли и даже делились впечатлениями. Было невероятно видеть это платье и всю одежду до того, как я их надела и вышла на турнир. Обычно мне нравится менять наряды, образы и цвета, но ещё мне нравится играть в юбке и топе. В этот раз я решила начать турнир в платье и почувствовала, что стартовала довольно хорошо. Потом, когда все начали выкладывать в соцсетях фото — про цвет, про розовый, про мои ногти… я такая: «Надо оставить розовое платье». Так оно и стало моим образом на весь турнир, хотя изначально я планировала менять наряды, но в итоге решила остаться в розовом», — приводит слова Мирры Punto de Break.