Мирра Андреева стала третьей по количеству виннеров на «Ролан Гаррос» — 2026

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала третьей по количеству виннеров на Открытом чемпионате Франции — 2026 в женском одиночном разряде. На счету спортсменки 146 виннеров. Об этом сообщает OptaAce.

Лидером по этому показателю стала первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (196), а второй показатель у украинки Марты Костюк (188). В топ-5 также вошли украинка Элина Свитолина (145) и россиянка Диана Шнайдер (144).

Мирра Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в финале представительницу Польши Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2. По итогам турнира россиянка поднялась с восьмой строчки рейтинга WTA на шестую.