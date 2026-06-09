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Мирра Андреева: я показываю лучший теннис в своей карьере

Мирра Андреева: я показываю лучший теннис в своей карьере
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями после победы на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Думаю, сейчас я показываю лучший теннис в своей карьере — это очевидно. Я бы сказала, что это лучшие результаты, которых я добилась с тех пор, как стала профессионалом. Ещё отметила бы, что победа в Дубае и на турнире в Индиан‑Уэллсе на хардовом покрытии до этого момента была самым ярким достижением в моей карьере. Теперь я выиграла титул на турнире «Большого шлема», так что, да, пожалуй, сейчас я играю в лучший теннис за всё время», — приводит слова Мирры Punto de Break.

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