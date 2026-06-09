Марта Костюк снялась с турнира WTA-500 в Лондоне из-за травмы

12-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк снялась с турнира WTA-500 в Лондоне, Великобритания, из-за травмы лодыжки. В первом круге соревнований она должна была сыграть с представительницей Великобритании Микой Стойсавлевич (261-я в рейтинге).

В основной сетке соревнований Костюк заменит хорватская теннисистка Донна Векич (76-я в рейтинге).

На прошедшем «Ролан Гаррос» Марта Костюк дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке, шестой ракетке мира российской теннисистке Мирре Андреевой со счётом 1:6, 3:6.

Турнир в Лондоне проходит с 8 по 14 июня. Действующей чемпионкой соревнований является немка Татьяна Мария.