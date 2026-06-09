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Александр Зверев — игрок с наибольшим количеством виннеров на «Ролан Гаррос» — 2026

Александр Зверев — игрок с наибольшим количеством виннеров на «Ролан Гаррос» — 2026
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал игроком, которому принадлежит наибольшее количество виннеров в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции — 2026. На счету Зверева 306 виннеров. Об этом сообщает OptaAce.

Далее по этому показателю идут чех Якуб Меншик (277), итальянцы Маттео Арнальди (276) и Флавио Коболли (236), а также американец Фрэнсис Тиафо (234).

Александр Зверев стал чемпионом «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв итальянца Флавио Коболли в решающем матче. Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

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