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Теннисист Михаил Кукушкин объявил о завершении спортивной карьеры

Теннисист Михаил Кукушкин объявил о завершении спортивной карьеры
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38‑летний теннисист Михаил Кукушкин объявил о завершении спортивной карьеры. Свой заключительный турнир он проведёт в октябре на Almaty Open (ATP-250) в Казахстане.

«Друзья, болельщики и все, кто был частью моей теннисной истории. Иногда наступает момент, когда нужно остановиться, оглянуться назад и сказать: «Спасибо». Сегодня я хочу поделиться с вами непростым решением. После многих лет в профессиональном теннисе я завершу свою спортивную карьеру в этом году. Мой последний турнир состоится в октябре, на Almaty Open ATP-250», — написал Кукушкин в социальной сети.

Михаил Кукушкин — обладатель титула ATP (победитель турнира в Санкт‑Петербурге в 2010 году) и двукратный чемпион турниров серии Challenger (в Бахрейне и Тенерифе в 2024 году).

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