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Валантен Вашеро не сыграет на Уимблдоне-2026

Валантен Вашеро не сыграет на Уимблдоне-2026
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20-я ракетка мира теннисист Валантен Вашеро, представляющий Монако, не выступит на Уимблдоне-2026 из-за стрессового перелома ноги.

Ранее на «Ролан Гаррос» в матче второго круга с чилийцем Алехандро Табило Вашеро снялся из-за травмы. Спортсмены не сыграли ни одного гейма.

Год назад Вашеро находился за пределами топ-200 рейтинга ATP. В октябре минувшего года он сенсационно стал победителем «Мастерса» в Шанхае, одолев в финале своего двоюродного брата француза Артура Риндеркнеша.

Уимблдон пройдёт в Лондоне с 29 июня по 12 июля. Его действующим победителем является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

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