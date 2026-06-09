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Джек Дрейпер снялся с «пятисотника» в Лондоне

Джек Дрейпер снялся с «пятисотника» в Лондоне
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112-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер пропустит турнир категории АТР-500 в Лондоне, который пройдёт с 15 по 21 июня.

«Моё восстановление двигается в правильном направлении, но я намерен дать себе ещё одну неделю, чтобы постараться вернуться в Истбурне. Непросто пропускать одно из моих самых любимых событий в году», – цитирует Дрейпера SkySports.

Ранее Дрейпер пропустил «Ролан Гаррос» — 2026 из-за восстановления после травмы колена. Последний раз на корте на официальных турнирах он выходил 13 апреля. Это произошло на «пятисотнике» в Барселоне, где Дрейпер не смог закончить матч с Томасом Мартином Этчеверри.

Турнир в Истбурне стартует 22 июня.

Барселона. 1-й круг
13 апреля 2026, понедельник. 14:10 МСК
Томас Мартин Этчеверри
29
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
3 		6 4
6 		3 1
         
Джек Дрейпер
28
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
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