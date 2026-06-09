Джек Дрейпер снялся с «пятисотника» в Лондоне
Поделиться
112-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер пропустит турнир категории АТР-500 в Лондоне, который пройдёт с 15 по 21 июня.
«Моё восстановление двигается в правильном направлении, но я намерен дать себе ещё одну неделю, чтобы постараться вернуться в Истбурне. Непросто пропускать одно из моих самых любимых событий в году», – цитирует Дрейпера SkySports.
Ранее Дрейпер пропустил «Ролан Гаррос» — 2026 из-за восстановления после травмы колена. Последний раз на корте на официальных турнирах он выходил 13 апреля. Это произошло на «пятисотнике» в Барселоне, где Дрейпер не смог закончить матч с Томасом Мартином Этчеверри.
Турнир в Истбурне стартует 22 июня.
Барселона. 1-й круг
13 апреля 2026, понедельник. 14:10 МСК
29
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
2 : 1
Rt
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|3
|1
28
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Материалы по теме
Комментарии
- 9 июня 2026
-
19:34
-
19:02
-
16:57
-
16:49
-
16:45
-
16:35
-
16:27
-
16:27
-
16:27
-
15:57
-
15:53
-
15:51
-
15:42
-
15:24
-
15:24
-
15:15
-
15:15
-
15:01
-
14:47
-
14:31
-
14:31
-
14:26
-
13:50
-
13:45
-
13:38
-
13:20
-
12:48
-
12:40
-
11:47
-
11:16
-
10:57
-
10:46
-
09:51
-
09:50
-
09:49