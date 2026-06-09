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Мари Боузкова — Полина Кудерметова, результат матча 9 июня 2026, счёт 2:0, 1-й круг; WTA 500 Лондон

Полина Кудерметова с «баранкой» проиграла в первом круге «пятисотника» в Лондоне
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121-я ракетка мира узбекистанская теннисистка Полина Кудерметова уступила сопернице из Чехии Мари Боузковой, занимающей в мировом рейтинге 28-е место, на старте «пятисотника» в Лондоне. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 0:6, 3:6.

Лондон (ж). 1-й круг
09 июня 2026, вторник. 18:35 МСК
Мари Боузкова
28
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Полина Кудерметова
121
Узбекистан
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

По ходу матча Боузкова сделала один эйс, не допустила двойных ошибок и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Кудерметова подала навылет три раза, сделала шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного из двух заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге Боузкова сразится с победительницей матча между Микой Стойсавлевич и Донной Векич.

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