Полина Кудерметова с «баранкой» проиграла в первом круге «пятисотника» в Лондоне
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121-я ракетка мира узбекистанская теннисистка Полина Кудерметова уступила сопернице из Чехии Мари Боузковой, занимающей в мировом рейтинге 28-е место, на старте «пятисотника» в Лондоне. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 0:6, 3:6.
Лондон (ж). 1-й круг
09 июня 2026, вторник. 18:35 МСК
28
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
121
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
По ходу матча Боузкова сделала один эйс, не допустила двойных ошибок и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Кудерметова подала навылет три раза, сделала шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного из двух заработанных брейк-пойнтов.
В следующем круге Боузкова сразится с победительницей матча между Микой Стойсавлевич и Донной Векич.
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