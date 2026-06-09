Видео: тренировка Серены Уильямс в Лондоне перед первым с 2022 года матчем
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс провела тренировку перед матчем парного разряда на «пятисотнике» в Лондоне, где сегодня, 9 июня, играет в первом круге в дуэте с канадкой Викторией Мбоко. Соперницами теннисисток выступают Николь Меликар-Мартинес (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
Лондон — парный разряд (ж). 1-й круг
09 июня 2026, вторник. 19:50 МСК
Виктория Мбоко
Серена Уильямс
В. Мбоко С. Уильямс
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|5
|
|2
Николь Меликар-Мартинес
Эрин Рутлифф
Н. Меликар-Мартинес Э. Рутлифф
До этой встречи последний в карьере матч спортсменка провела на Открытом чемпионате США — 2022. Также американка получила уайлд-кард на участие в турнире WTA-500 в Берлине, который пройдёт с 15 по 21 июня. Неизвестно, будет ли Уильямс выступать на соревнованиях в одиночном разряде.
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