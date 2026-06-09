Донна Векич вышла во второй круг «пятисотника» в Лондоне

76-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Лондоне, обыграв в стартовом матче соперницу из Великобритании Мику Стойсавлевич, занимающую в мировом рейтинге 261-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

По ходу матча Стойсавлевич подала навылет два раза, сделала четыре двойные ошибки и сумела реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных. Векич выполнила также два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.

В следующем круге Векич сразится с чешской теннисисткой Мари Боузковой.