Донна Векич вышла во второй круг «пятисотника» в Лондоне
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76-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Лондоне, обыграв в стартовом матче соперницу из Великобритании Мику Стойсавлевич, занимающую в мировом рейтинге 261-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Лондон (ж). 1-й круг
09 июня 2026, вторник. 19:00 МСК
261
Мика Стойсавлевич
М. Стойсавлевич
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|3
|
|6
76
Донна Векич
Д. Векич
По ходу матча Стойсавлевич подала навылет два раза, сделала четыре двойные ошибки и сумела реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных. Векич выполнила также два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.
В следующем круге Векич сразится с чешской теннисисткой Мари Боузковой.
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