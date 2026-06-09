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Мика Стойсавлевич — Донна Векич, результат матча 9 июня 2026, счёт 0:2, 1-й круг; WTA 500 Лондон

Донна Векич вышла во второй круг «пятисотника» в Лондоне
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76-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Лондоне, обыграв в стартовом матче соперницу из Великобритании Мику Стойсавлевич, занимающую в мировом рейтинге 261-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Лондон (ж). 1-й круг
09 июня 2026, вторник. 19:00 МСК
Мика Стойсавлевич
261
Великобритания
Мика Стойсавлевич
М. Стойсавлевич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Донна Векич
76
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

По ходу матча Стойсавлевич подала навылет два раза, сделала четыре двойные ошибки и сумела реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных. Векич выполнила также два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.

В следующем круге Векич сразится с чешской теннисисткой Мари Боузковой.

Сетка турнира WTA-500 в Лондоне
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