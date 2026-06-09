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Мбоко/Уильямс — Меликар-Мартинес/Рутлифф, результат матча 9 июня 2026, счёт 2:0, 1-й круг; WTA 500 Лондон

44-летняя Серена Уильямс выиграла первый матч после возобновления карьеры
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Дуэт 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс и канадки Виктории Мбоко вышел во второй круг турнира категории WTA-500 в Лондоне, в стартовом матче обыграв Николь Меликар-Мартинес (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Встреча соперниц продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

Лондон — парный разряд (ж). 1-й круг
09 июня 2026, вторник. 19:50 МСК
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
В. Мбоко С. Уильямс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		2
         
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Н. Меликар-Мартинес Э. Рутлифф

По ходу матча Уильямс/Мбоко сделали два эйса, допустили три двойные ошибки, а также реализовали три брейк-пойнта из пяти. Меликар-Мартинес/Рутлифф ни разу не подали навылет, сделали пять двойных ошибок и сумели реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

Далее Уильямс/Мбоко сразятся с победительницами матча между Лейлой Фернандес/Лаурой Зигемунд и Александрой Пановой/Деми Схурс.

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