44-летняя Серена Уильямс выиграла первый матч после возобновления карьеры

Дуэт 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс и канадки Виктории Мбоко вышел во второй круг турнира категории WTA-500 в Лондоне, в стартовом матче обыграв Николь Меликар-Мартинес (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Встреча соперниц продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

По ходу матча Уильямс/Мбоко сделали два эйса, допустили три двойные ошибки, а также реализовали три брейк-пойнта из пяти. Меликар-Мартинес/Рутлифф ни разу не подали навылет, сделали пять двойных ошибок и сумели реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

Далее Уильямс/Мбоко сразятся с победительницами матча между Лейлой Фернандес/Лаурой Зигемунд и Александрой Пановой/Деми Схурс.