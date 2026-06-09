44-летняя Серена Уильямс выиграла первый матч после возобновления карьеры
Поделиться
Дуэт 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс и канадки Виктории Мбоко вышел во второй круг турнира категории WTA-500 в Лондоне, в стартовом матче обыграв Николь Меликар-Мартинес (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Встреча соперниц продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:2.
Лондон — парный разряд (ж). 1-й круг
09 июня 2026, вторник. 19:50 МСК
Виктория Мбоко
Серена Уильямс
В. Мбоко С. Уильямс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Николь Меликар-Мартинес
Эрин Рутлифф
Н. Меликар-Мартинес Э. Рутлифф
По ходу матча Уильямс/Мбоко сделали два эйса, допустили три двойные ошибки, а также реализовали три брейк-пойнта из пяти. Меликар-Мартинес/Рутлифф ни разу не подали навылет, сделали пять двойных ошибок и сумели реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.
Далее Уильямс/Мбоко сразятся с победительницами матча между Лейлой Фернандес/Лаурой Зигемунд и Александрой Пановой/Деми Схурс.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 июня 2026
-
22:46
-
22:23
-
21:58
-
21:29
-
20:35
-
20:16
-
19:59
-
19:34
-
19:02
-
16:57
-
16:49
-
16:45
-
16:35
-
16:27
-
16:27
-
16:27
-
15:57
-
15:53
-
15:51
-
15:42
-
15:24
-
15:24
-
15:15
-
15:15
-
15:01
-
14:47
-
14:31
-
14:31
-
14:26
-
13:50
-
13:45
-
13:38
-
13:20
-
12:48
-
12:40